Exposition de Gilbert Brassy 16 et 17 septembre Le Moulin d’Ajon

Gilbert Brassy est un sculpteur contemporain aux oeuvres inédites, pour une exposition unique dans le parc du Moulin d’Ajon. Il travaille depuis plus de cinquante ans dans le domaine de la sculpture et ses préoccupations s’articulent selon deux axes contextuels ::

Le premier axe est lié aux déplacements et à la récolte d’éléments sensibles de mémoire. On ne peut parler ici de sculptures mais de représentations tangibles de ses pensées.

Le deuxième axe concerne la mise en place de dispositifs dans des lieux publics ou privés. Ces représentations mettent en valeur le lieu, en utilisant des matériaux pauvres toujours présents dans son univers plastique.

Le Moulin d’Ajon 1 route du Moulin d’Ajon, 14210 Maisoncelles-sur-Ajon Maisoncelles-sur-Ajon 14210 Calvados Normandie 02 31 77 46 24 – 06 63 29 49 52 https://www.lemoulindajon.com http://www.facebook.com/Le-Moulin-dAjon Ancien moulin à blé situé sur l’Ajon à Maisoncelles-sur-Ajon. Aujourd’hui restauré dans les règles de l’art, avec une réplique authentique de sa roue en bois, il propose des séjours en maison d’hôtes et une vitrine pour les énergies renouvelables. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

