Maisoncelles-sur-Ajon Visite guidée : balade nocturne Le Moulin d’Ajon Maisoncelles-sur-Ajon, 15 septembre 2023, Maisoncelles-sur-Ajon. Visite guidée : balade nocturne Vendredi 15 septembre, 21h00 Le Moulin d’Ajon Balade nocturne, Venez vivre une expérience émouvante et mystérieuse de la découverte des oeuvres de Gilbert Brassy mises en lumières sur un parcours guidé, dans la clarté des projecteurs et des bougies, organisé en présence de l’artiste. Rendez-vous le vendredi 15 septembre 2023 à 21h, dans la cour du moulin illuminé pour mettre ses pierres en valeur. Le Moulin d’Ajon 1 route du Moulin d’Ajon, 14210 Maisoncelles-sur-Ajon Maisoncelles-sur-Ajon 14210 Calvados Normandie 02 31 77 46 24 – 06 63 29 49 52 https://www.lemoulindajon.com http://www.facebook.com/Le-Moulin-dAjon Ancien moulin à blé situé sur l’Ajon à Maisoncelles-sur-Ajon. Aujourd’hui restauré dans les règles de l’art, avec une réplique authentique de sa roue en bois, il propose des séjours en maison d’hôtes et une vitrine pour les énergies renouvelables. Sur réservation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

