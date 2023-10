Goûter – Balade gourmande du boulanger Le Moulin Chamberaud, 27 octobre 2023, Chamberaud.

Chamberaud,Creuse

Depuis le parking, partons pour une balade aux abords de l’étang et du village du Puy. Au retour, les boulangers nous présenteront leur activité et leur façon de travailler. Ils auront surtout préparé un goûter très gourmand ! De leur savoir faire et de leur four naitront des gourmandises qui titilleront les papilles. Ce moment de convivialité dans un magnifique cadre permettra de riches échanges avec les artisans et un grand moment de douceur..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Le Moulin

Chamberaud 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



From the parking lot, let’s take a stroll around the pond and the village of Le Puy. On the way back, the bakers will show us what they do and how they work. Above all, they’ll have prepared a delicious snack! Their know-how and their ovens will produce delicacies to tantalize the taste buds. This moment of conviviality in a magnificent setting will allow for rich exchanges with the craftsmen and a great moment of sweetness.

Desde el aparcamiento, vamos a dar un paseo alrededor del estanque y del pueblo de Le Puy. A la vuelta, los panaderos nos enseñarán lo que hacen y cómo trabajan. Sobre todo, ¡nos habrán preparado un tentempié muy sabroso! Su saber hacer y sus hornos producirán delicias que harán las delicias de su paladar. Este momento de convivencia en un marco magnífico será la ocasión de ricos intercambios con los artesanos y de un gran momento de complacencia.

Vom Parkplatz aus machen wir einen Spaziergang in der Nähe des Teichs und des Dorfes Le Puy. Auf dem Rückweg werden uns die Bäcker ihre Tätigkeit und ihre Arbeitsweise vorstellen. Vor allem werden sie einen sehr leckeren Snack vorbereitet haben! Aus ihrem Können und ihrem Ofen werden Leckereien entstehen, die die Geschmacksknospen kitzeln werden. Dieser gesellige Moment in einem wunderschönen Rahmen ermöglicht einen regen Austausch mit den Handwerkern und einen großen Moment der Süße.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Creuse Sud Ouest