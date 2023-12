Concert de Chepito Colectivo Le Moulin Bouge Monein, 1 décembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Chepito partage sa musique pour sillonner le monde et ses textes pour célébrer la vie.

Auteur compositeur, troubaroudeur à la folie créative, il mène sa barque seul, pour proposer un One band mand ; « le voyage musical d’un homme orchestre ».

Le « Colectivo » c’est le talent d’un collectif au service d’une musique souriante, pour un concert festif qui fédère par le chant et la danse.

L’équipage navigue entre rumba, swing, reggae et chansons vagabondes pour enchanter des histoires touchantes et débordantes d’énergies,.

2023-12-09

Le Moulin Bouge Quartier Loupien

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Chepito shares his music to criss-cross the world and his lyrics to celebrate life.

A songwriter, a troubadour and a creative madman, Chepito is a one-man band, « the musical journey of a one-man band ».

Colectivo » is the talent of a collective at the service of smiling music, for a festive concert that federates through song and dance.

The crew sails between rumba, swing, reggae and wandering songs, enchanting audiences with touching stories brimming with energy,

Chepito comparte su música para recorrer el mundo y sus letras para celebrar la vida.

Compositor de canciones y trovador de creatividad desenfrenada, navega en solitario ofreciendo un One Band Mandate: « el viaje musical de una banda de un solo hombre ».

Colectivo » es el talento de un colectivo al servicio de una música sonriente, para un concierto festivo que une a la gente a través de la canción y el baile.

La tripulación navega entre la rumba, el swing, el reggae y las canciones errantes para encantar historias conmovedoras y llenas de energía,

Chepito teilt seine Musik, um die Welt zu bereisen, und seine Texte, um das Leben zu feiern.

Als Komponist, Troubardeur und kreativer Wahnsinniger führt er sein Boot allein, um ein One-Band-Mandat zu präsentieren; « die musikalische Reise eines Orchestermannes ».

Das « Colectivo » ist das Talent eines Kollektivs im Dienste einer lächelnden Musik, für ein festliches Konzert, das durch Gesang und Tanz vereint.

Die Crew navigiert zwischen Rumba, Swing, Reggae und Vagabundenliedern, um berührende und vor Energie strotzende Geschichten zu verzaubern,

