Bal Trad : La seguida Le Moulin Bouge Monein, 8 décembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

La Seguida vous propose des dynamiques diverses aux mélodies bien enracinées et aussi de la spontanéité créative. Sur la scène, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre musical, vous pourrez découvrir un bel éventail d’instruments traditionnels, tambour, tambourins à cordes, harmonica, ainsi que 2 violons . Les 3 voix des musiciens viendront enrichir ce bel ensemble..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Le Moulin Bouge Quartier Loupien

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



La Seguida offers a wide range of dynamics, deep-rooted melodies and creative spontaneity. On stage, for those unfamiliar with this musical genre, you’ll discover a fine array of traditional instruments, including drums, string tambourines, harmonica and 2 violins. The musicians’ 3 voices will enrich this beautiful ensemble.

La Seguida te ofrece un amplio abanico de dinámicas, melodías arraigadas y espontaneidad creativa. En el escenario, para los que no estén familiarizados con este género musical, descubrirán un buen conjunto de instrumentos tradicionales, como tambores, panderetas de cuerda, armónica y 2 violines. Las 3 voces de los músicos enriquecerán este bello conjunto.

La Seguida bietet Ihnen verschiedene Dynamiken mit tief verwurzelten Melodien und auch kreative Spontanität. Auf der Bühne können Sie, für diejenigen, die diese Musikrichtung nicht kennen, eine große Auswahl an traditionellen Instrumenten entdecken: Trommeln, Saitentamburine, Mundharmonika und zwei Geigen. Die drei Stimmen der Musiker werden dieses schöne Ensemble bereichern.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Coeur de Béarn