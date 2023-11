Noël zéro déchet Le Moulin Bouge Monein, 26 novembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Voici une journée pour échanger, se détendre, déguster, mais aussi découvrir un mode de consommation responsable pour les fêtes de Noël, local et éthique. Il y aura aussi le petit marché artisanal de Noël avec une boutique de créations artisanales et locales sera ouverte toute la journée pour vous faire plaisir et préparer vos cadeaux de Noël : La friperie Joyeuse de Joanna, tisanes, déco, etc…Au plaisir de passer cette journée autour d’un Noël zéro déchet avec vous !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

Le Moulin Bouge Route de Pardies

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It’s a day for sharing, relaxing, tasting and discovering responsible, local and ethical Christmas consumption. There will also be a small Christmas craft market, with a store selling local and artisanal creations, open all day long for you to enjoy and prepare your Christmas gifts: Joanna’s Joyful Thrift Shop, herbal teas, decorations, etc. We look forward to spending this day with you in the spirit of a zero-waste Christmas!

Es un día para charlar, relajarse y degustar, pero también para descubrir una forma responsable, local y ética de consumir en Navidad. También habrá un pequeño mercado de artesanía navideña, con una tienda de creaciones locales y artesanales abierta todo el día para que disfrutes y prepares tus regalos de Navidad: Joanna’s Joyful Thrift Shop, infusiones, adornos, etc. ¡Estamos deseando pasar este día contigo con el espíritu de una Navidad de cero residuos!

Hier ist ein Tag zum Austauschen, Entspannen, Probieren, aber auch zum Entdecken eines verantwortungsbewussten Konsumverhaltens für die Weihnachtsfeiertage, lokal und ethisch. Es gibt auch einen kleinen handwerklichen Weihnachtsmarkt mit einem Laden für handwerkliche und lokale Kreationen, der den ganzen Tag geöffnet ist, damit Sie sich verwöhnen lassen und Ihre Weihnachtsgeschenke vorbereiten können: Joannas fröhlicher Secondhandladen, Kräutertees, Deko usw. Wir freuen uns darauf, diesen Tag rund um ein abfallfreies Weihnachten mit Ihnen zu verbringen!

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Coeur de Béarn