Journée de sensibilisation : Noël Zéro Déchet Le Moulin Bouge Monein, 25 novembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

10h à 12h : conférence-débat sur les microplastiques dans le gave d’Oloron et de Pau (avec comme invité l’association Tervid’hom)

12h : Repas de Noël bio de saison à 15€

15h : Atelier de teinture végétale

16h : Yoga du rire

17h30 : Karaoké en mode chanté Nwel (Nwel signifie Noël en créole)

Toute la journée :

Marché artisanal

Salon de thé avec le bar à tisane d’Ingrid (pâtisseries et gourmandises à volonté).

Le Moulin Bouge Quartier Loupien

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10am to 12pm: conference-debate on microplastics in the Gave d’Oloron and Pau (with guest speaker Tervid’hom)

12pm: Seasonal organic Christmas meal at 15?

3pm: Plant dyeing workshop

4pm: Laughter yoga

5:30pm: Nwel karaoke (Nwel means Christmas in Creole)

All day long :

Craft market

Tearoom with Ingrid’s herbal tea bar (all-you-can-eat pastries and treats)

10h a 12h: Conferencia-debate sobre los microplásticos en el Gave d’Oloron y Pau (con el ponente invitado Tervid’hom)

12h: Comida de Navidad ecológica de temporada a 15?

15.00 h: Taller de teñido de plantas

16.00: yoga de la risa

17.30 h: Karaoke en modo canción Nwel (Nwel significa Navidad en criollo)

Durante todo el día :

Mercado de artesanía

Tearoom con el bar de tisanas de Ingrid (pasteles y golosinas para todos los gustos)

10-12 Uhr: Konferenz und Diskussion über Mikroplastik in den Flüssen Gave d’Oloron und Pau (mit dem Verein Tervid’hom als Gast)

12 Uhr: Saisonales Bio-Weihnachtsessen um 15?

15 Uhr: Workshop zum Thema Pflanzenfärben

16 Uhr: Lachyoga

17.30 Uhr: Karaoke mit Nwel-Gesang (Nwel bedeutet Weihnachten auf Kreolisch)

Den ganzen Tag über :

Kunsthandwerksmarkt

Teestube mit Ingrids Kräuterteebar (Gebäck und Leckereien nach Belieben)

