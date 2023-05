Guinguette Poétique Le Moulin Bouge, 27 mai 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

21h : début du concert.

Répertoire de vieilles chansons réalistes avec Bebop et Ludo..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Le Moulin Bouge Quartier Loupien

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9pm: start of the concert.

Repertoire of old realistic songs with Bebop and Ludo.

21.00 h: comienzo del concierto.

Repertorio de viejas canciones realistas con Bebop y Ludo.

21 Uhr: Beginn des Konzerts.

Repertoire an alten, realistischen Liedern mit Bebop und Ludo.

