Concert du Trio Xian Bo au Moulin Blanchard Le Moulin Blanchard Perche en Nocé Catégories d’Évènement: Orne

Perche en Nocé Concert du Trio Xian Bo au Moulin Blanchard Le Moulin Blanchard Perche en Nocé, 16 août 2024, Perche en Nocé. Perche en Nocé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16

fin : 2024-08-16 Concert entre jazz et traditionnel avec le Trio Xian Bo avec Christian Belhomme, (clavier, flûtes), Manuel Decrocq (violon), Bernard Cochin (contrebasse). Pratique : au Moulin Blanchard..

Le Moulin Blanchard Nocé

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

Mise à jour le 2023-12-22 par OT CdC Coeur du Perche

