Saison d’été au Moulin Blanchard – 7 expositions Le Moulin Blanchard Perche en Nocé, 24 juin 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

7 expositions d’art contemporain à découvrir cet été au Moulin Blanchard à Nocé :

4 expositions de Carole Bellaïche, photographe portraitiste : « Portraits du Perche, entre noblesse et pudeur » – « Les Actrices » – « Les metteurs en scène » – « Les choses ».

Exposition « Échantillons / Samples » d’Elsa & Johanna, lauréates de la résidence capsule 2023, photographes.

Exposition « Safarikid » de Martin Camillieri, plasticienne.

Exposition « La collection de l’Artothèque / extraits ».

Pratique : Ouvert tous les week-ends de 14h à 18h30.

Samedi 24 juin à 17h30 : rencontre avec Carole Bellaïche et Elsa & Johanna : le portrait intimiste à l’autoportrait.

Dimanche 25 juin de 14h à 17h : Workshop d’Elsa & Johanna : Le portrait et la mise en scène (sur réservation à margaux.artcultureandco@gmail.com)..

Vendredi 2023-06-24 à ; fin : 2023-09-17 . .

Le Moulin Blanchard Nocé

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



7 contemporary art exhibitions to discover this summer at Moulin Blanchard in Nocé :

4 exhibitions by portrait photographer Carole Bellaïche: « Portraits du Perche, entre noblesse et pudeur » – « Les Actrices » – « Les metteurs en scène » – « Les choses ».

Samples » exhibition by Elsa & Johanna, winners of the capsule 2023 residency, photographers.

Safarikid » exhibition by Martin Camillieri, visual artist.

Exhibition « La collection de l’Artothèque / extraits ».

Practical info: Open every weekend from 2pm to 6.30pm.

Saturday June 24 at 5.30pm: meeting with Carole Bellaïche and Elsa & Johanna: from intimate portrait to self-portrait.

Sunday June 25, 2pm to 5pm: Workshop with Elsa & Johanna: Portraiture and staging (booking required at margaux.artcultureandco@gmail.com).

7 exposiciones de arte contemporáneo para descubrir este verano en el Moulin Blanchard de Nocé :

4 exposiciones de Carole Bellaïche, retratista: « Portraits du Perche, entre noblesse et pudeur » – « Les Actrices » – « Les metteurs en scène » – « Les choses ».

Exposición « Samples » de Elsa & Johanna, ganadores de la residencia cápsula 2023, fotógrafos.

Exposición « Safarikid » de Martin Camillieri, artista plástico.

Exposición « La collection de l’Artothèque / extraits ».

Aspectos prácticos: Abierto todos los fines de semana de 14.00 a 18.30 h.

Sábado 24 de junio a las 17.30 h: encuentro con Carole Bellaïche y Elsa & Johanna: del retrato íntimo al autorretrato.

Domingo 25 de junio de 14.00 a 17.00 h: Taller con Elsa & Johanna: Retrato y puesta en escena (reserva obligatoria en margaux.artcultureandco@gmail.com).

7 Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, die es diesen Sommer in der Moulin Blanchard in Nocé zu entdecken gibt :

4 Ausstellungen von Carole Bellaïche, Porträtfotografin: « Portraits du Perche, entre noblesse et pudeur » – « Les Actrices » – « Les metteurs en scène » – « Les choses » (Porträts aus dem Perche, zwischen Adel und Scham).

Ausstellung « Échantillons / Samples » von Elsa & Johanna, Gewinnerinnen der Residenz capsule 2023, Fotografinnen.

Ausstellung « Safarikid » von Martin Camillieri, bildende Künstlerin.

Ausstellung « La collection de l’Artothèque / extraits » (Die Sammlung der Artothek / Auszüge).

Praktische Informationen: Jedes Wochenende von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Samstag, 24. Juni um 17.30 Uhr: Treffen mit Carole Bellaïche und Elsa & Johanna: vom intimen Porträt zum Selbstporträt.

Sonntag, 25. Juni, 14.00-17.00 Uhr: Workshop von Elsa & Johanna: Das Porträt und die Inszenierung (Reservierung erforderlich unter margaux.artcultureandco@gmail.com).

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme