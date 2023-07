Bienvenue au moulin Le Moulin Authier Coussac-Bonneval, 22 août 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Dans un cadre magnifiquement aménagé autour d’un ancien moulin, suivez Eric, pisciculteur passionné. Il vous fera découvrir son quotidien, les coulisses de son métier tout comme les activités et les productions de ce site classé aquatourisme..

Le Moulin Authier

In a magnificently landscaped setting around an old mill, follow Eric, a passionate fish farmer. He’ll show you his day-to-day life, the behind-the-scenes aspects of his profession, and the activities and products of this listed aquatourism site.

En un entorno magníficamente ajardinado en torno a un antiguo molino, siga a Eric, un piscicultor apasionado. Le llevará a conocer su día a día, los entresijos de su profesión y las actividades y productos de este lugar de acuaturismo catalogado.

Folgen Sie Eric, einem passionierten Fischzüchter, in eine wunderschön angelegte Umgebung rund um eine alte Mühle. Er zeigt Ihnen seinen Alltag, die Hintergründe seines Berufes sowie die Aktivitäten und Produktionen dieses als Aquatourismus eingestuften Ortes.

