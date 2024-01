THE BRIDGE #2.8 Le Moulin à Jazz Vitrolles, samedi 27 janvier 2024.

Retour de The Bridge au Moulin à Jazz, réseau transatlantique qui met en relation musicien.ne.s de France et des États-Unis, au gré de formations mixtes et défricheuses de nouveaux talents. Partenaire fidèle depuis son lancement en 2013, Charlie Jazz est l’une des étapes hivernales de ces rencontres excitantes et toujours pleines de surprises ! Nous avons déjà vu cette construction de formation cent fois, deux saxophones de chaque côté, la charpente d’une contrebasse et de la batterie. Mais ici, tout s’inverse, où et quand les jeunes musiciens de ce quartet décident de faire les choses autrement. Une fraternité naissante lors d’un voyage épique au service de la musique, comme s’ils étaient les outils qui permettent de l’écouter. Nous n’avons encore rien vu de tel, l’histoire continue de s’écrire…

HUNTER DIAMOND : saxophone

FLORIAN NASTORG : saxophone

YORAM ROSILIO : contrebasse

MICHAEL PATRICK AVERY : batterie

+ d’infos : https://www.charlie-jazz.com/agenda/the-bridge-2-8

