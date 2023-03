Sunscape Le Moulin à Jazz, 11 avril 2023, Vitrolles.

Sunscape Mardi 11 avril, 21h00 Le Moulin à Jazz De 6 à 15€ / Gratuit pour les étudiants de l'IMFP

Ce projet singulier nait d’une amitié de longue date.

Emmanuel Beer et Jules Le Risbe partagent la musique depuis toujours. Collaborant tous les deux à de nombreux projets de création, il était depuis longtemps question d’inventer leur propre univers, leur propre son. Cette envie commune d’une démarche plus personnelle, de mettre leur lien au service d’un imaginaire musical, les a menés à se retrouver autour des premières compositions. L’idée de développer le projet en trio s’est imposée pour trouver l’équilibre humain et musical. Déjà complice dans la vie comme sur scène, Thomas Doméné était un choix évident. Rythmicien créatif en constante exploration, il donne à Sunscape une nouvelle dimension.

Etant pianistes et organistes, tous les instruments à clavier les émerveillent. Ils sont nombreux et leurs possibilités sont infinies. Orgue, piano, Rhodes, Wurlitzer, Clavinet, synthétiseurs, tous sont une déclinaison d’une « idée d’instrument », avec pour dénominateur commun cet arrangement particulier de touches noires et blanches. Ces modèles célèbres ont marqué l’inconscient collectif à travers de nombreuses musiques : qu’auraient été Eddy Louiss sans son orgue, Dr John sans piano, Stevie Wonder sans Clavinet, Herbie Hancock sans Rhodes ? Ils peuvent exprimer des attaques, des tenues et des timbres très différents. Fusionnant les timbres acoustiques, électriques et synthétiques pour former des textures sonores, Sunscape entraine l’auditeur dans un véritable voyage sonique.

« Sunscape, paysage solaire, univers partagé entre ciel et mer, où la lumière se fait douce à l’automne et brulante au solstice d’été. »

Emmanuel Beer Orgue, Claviers

Jules Le Risbé Piano, Rhodes, Claviers

Thomas Doméné Drum

Le Moulin à Jazz Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T21:00:00+02:00 – 2023-04-11T22:30:00+02:00

