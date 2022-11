⚠️COMPLET⚠️ Louis Sclavis Le Moulin à Jazz, 3 décembre 2022, Vitrolles.

⚠️COMPLET⚠️ Louis Sclavis Samedi 3 décembre, 21h00 Le Moulin à Jazz

De 10,39 à 14,43€ en pré-vente

♫♫♫

Le Moulin à Jazz Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

LOUIS SCLAVIS

LES CADENCES DU MONDE

Samedi 03 décembre 2022 à 21h

Théâtre de Fontblanche, Vitrolles

Retour à Vitrolles, pour notre plus grand plaisir, du clarinettiste émérite, figure de proue de la musique improvisée européenne, esprit curieux et épris d’aventure, Louis Sclavis. Avec « Les Cadences du Monde », son nouvel album, il trouve un nouveau chemin de traverse. Un écrin bouillonnant de musiques imagées et inspirées par l’œuvre du photographe Frédéric Lecloux, hommage au célèbre « Usage du Monde » de Nicolas Bouvier. Pour ce voyage sonore, il est accompagné de deux violoncellistes, Annabelle Luis et Bruno Ducret, et du maître des percussions Kevyan Chemirani, qui ouvrent la voie à des échappées vers la musique baroque et les musiques du monde. Un numéro d’équilibriste d’une très haute intensité où se combinent les genres et les personnalités diverses, offrant un moment jubilatoire, lumineux et audacieux.

LOUIS SCLAVIS : clarinette

KEYVAN CHEMIRANI : percussions

BRUNO DUCRET : violoncelle

ANNABELLE LUIS : violoncelle

En partenariat avec la Direction de la Culture et du Patrimoine de Vitrolles.

Dans le cadre de Jazz sur la Ville.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T21:00:00+01:00

2022-12-03T23:00:00+01:00