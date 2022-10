Csaba Palotaï & Steve Argüelles – Cabane Perchée Le Moulin à Jazz Vitrolles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Csaba Palotaï & Steve Argüelles – Cabane Perchée
Vendredi 18 novembre, 21h00 Le Moulin à Jazz

Le Moulin à Jazz Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

CSABA PALOTAÏ & STEVE ARGÜELLES

CABANE PERCHÉE

Vendredi 18 novembre 2022 à 21h

Le Moulin à Jazz, Vitrolles Complices de longue date, le guitariste hongrois Csaba Palotaï, qui a notamment joué aux côtés de Thomas de Pourquery ou John Zorn, et le batteur anglo-catalan Steve Argüelles, que l’on a pu entendre aux côtés de Benoit Delbecq ou Antoine Berjeaut, ont imaginé un duo entièrement acoustique, « Cabane Perchée ». Un rêve musical absolu où les complexes études pour piano « Mikrokosmos » du compositeur hongrois Bela Bartok retranscrites à la guitare, rencontrent les lancinantes percussions de bric et de broc de Moondog, le viking génial qui hantait l’asphalte new-yorkais. Ils tissent une harmonie parfaite entre le blues, la musique folklorique balkanique, l’improvisation et les musiques minimalistes contemporaines. Leur virtuosité est telle qu’on se laisse emporter par une musique si simple et si belle…

CSABA PALOTAÏ : guitare acoustique

STEVE ARGÜELLES : percussions acoustiques, guitares acoustiques préparées + d’infos => https://bit.ly/3CCzbdt

