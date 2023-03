L’art dans les Jardins organisé par Mélimélarts Le Moulin à Foulon Catégorie d’Évènement: Vendée

L’art dans les Jardins organisé par Mélimélarts Le Moulin à Foulon, 10 juin 2023, . L’art dans les Jardins organisé par Mélimélarts 10 et 11 juin Le Moulin à Foulon ouvert à tous. Gratuit L’association Mélimélarts organise l’art dans les jardins sur le site du Moulin à Foulon & jardins privés avoisinants, le samedi 10 et dimanche 11 juin 2023. Au programme : Expositions artistiques gratuites

Ateliers Le Moulin à Foulon Village du Gaumier, 85610 Cugand 44190 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « melimelarts85@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Melimelarts85 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T19:00:00+02:00

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:30:00+02:00 Mélimélarts mélimélarts

Détails Catégorie d’Évènement: Vendée Autres Lieu Le Moulin à Foulon Adresse Village du Gaumier, 85610 Cugand Departement Vendée Lieu Ville Le Moulin à Foulon

Le Moulin à Foulon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

L’art dans les Jardins organisé par Mélimélarts Le Moulin à Foulon 2023-06-10 was last modified: by L’art dans les Jardins organisé par Mélimélarts Le Moulin à Foulon Le Moulin à Foulon 10 juin 2023 Le Moulin à Foulon

Vendée