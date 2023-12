ELTONOLOGIE LE MOULIN 9 Niederbronn Les Bains, 10 février 2024, Niederbronn Les Bains.

On ne présente plus Elton John tant son parcours est immense et ses chansons dans les mémoires de chaque génération. Une carrière de plus de 50 ans, 300 millions de disques vendus à travers le monde, plus de 4000 concerts à travers plus de 80 pays et pour couronner le tout 56 singles inscrits au Top 40, 27 au Top 10, quatre no 2, et neuf no 1 du très célèbre Hot 100 Top All-Time Artists. Vous l’aurez compris, un artiste hors norme auquel Eltonology rend hommage de la plus belle des manières : en restant fidèle à son œuvre. C’est ainsi que depuis sa création en 2016, Eltonology fait l’unanimité partout où le groupe se produit, offrant des shows bluffants pour le plus grand plaisir d’un public de 7 à 77 ans et au-delà. Eltonology, une voix incroyable, des musiciens hors pair pour un hommage à la hauteur d’un artiste légendaire

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30

LE MOULIN 9 42 AVENUE FOCH 67110 Niederbronn Les Bains