Atelier 2 tonnes Le Moule à Gaufres Fleury-les-Aubrais, 4 novembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Atelier 2 tonnes Samedi 4 novembre, 09h00 Le Moule à Gaufres Gratuit, sur inscription

Vous souhaitez agir pour le climat mais…

Vous vous demandez s’il vaut mieux prendre votre vélo pour aller travailler ou supprimer un repas de viande par semaine ?

S’il est plus efficace de renoncer à remplir vos placards de chaussures ou de diminuer la température d’un degré dans votre appartement ?

L’atelier 2tonnes est fait pour vous ! En 3h, vous allez découvrir les leviers individuels et collectifs de la transition vers un monde bas carbone, en créant en équipe votre propre scénario de transition jusqu’en 2050. Pour cela, nous allons simuler la transition en France à partir de vos empreintes carbone et de vos choix, et vous pourrez visualiser en temps réel leurs impacts sur l’évolution des émissions, au niveau individuel et au niveau collectif.

Pour vous inscrire

https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans/evenements/atelier-2tonnes-a-l-usine-04-11

L’atelier est gratuit mais vous pouvez faire un don à l’association au moment de votre inscription pour couvrir les frais de matériel et de fonctionnement.

Le Moule à Gaufres 4 rue André dessaux 45400 fleury-les-aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T09:00:00+01:00 – 2023-11-04T12:00:00+01:00

climat environnement