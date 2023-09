Les nouvelles façons de construire et d’habiter en Centre Val de Loire Le Moule à Gaufres Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Les nouvelles façons de construire et d’habiter en Centre Val de Loire Le Moule à Gaufres Fleury-les-Aubrais, 9 octobre 2023, Fleury-les-Aubrais. Les nouvelles façons de construire et d’habiter en Centre Val de Loire Lundi 9 octobre, 18h30 Le Moule à Gaufres Evénement limité à 30 personnes (réservation conseillée) : Les laboratoires Ça tombe bien : le Moule à gaufres lance son deuxième laboratoire d’idées autour de la place de la culture au sein de la métropole d’Orléans. Les laboratoires d’Idées, ce sont des soirées bimensuelles de réflexions et de partage d’idées dans le but de stimuler les réflexions collectives et de créer des espaces d’expérimentation. Le but sera de façonner notre ville de demain en échangeant entre citoyens. Mais ça commence quand ? Je veux venir ! Le lundi 9 Octobre à partir de 18h30, 5 rue André Dessaux à Fleury les Aubrais. Les premiers ateliers seront :

• Référencer 100 artistes dans la métropole d’Orléans

• Ouvrir les portes de 100 ateliers d’ici 2025

• Visite de l'atelier le Fournil

2023-10-09T18:30:00+02:00 – 2023-10-09T20:00:00+02:00

