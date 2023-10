Les Coins sombres du château Le Moule à Gaufres Fleury-les-Aubrais, 7 octobre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Les Coins sombres du château Samedi 7 octobre, 20h30 Le Moule à Gaufres 10€

Polar grandeur nature

C’est une plongée pleine d’humour dans la vie d’un château en 1938. Un crime a eu lieu. Vous pouvez interroger librement tous les personnages, afin de découvrir ce qu’il s’est passé. On se met en petits groupes et on déambule dans le lieu. Un théâtre où on est proche des comédiens, où, en fonction des questions que l’on pose, on découvre les caractères des protagonistes et les secrets de cette étrange famille. Entre Agatha Christie et Downtown Abbey, ce spectacle immersif se joue avec des amis, en famille, ou alors, c’est l’occasion de collaborer avec d’autres personnes.

Le Moule à Gaufres 4 rue André Dessaux Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « haddock.asso@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

théâtre enquête

les pêchus