À vous les studios ! – Troublantes Apparences Le Mouffetard-CNMa Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Troublantes Apparences : le temps d’un week-end, la marionnette pousse les portes du Mouffetard-CNMa et s’invite dans l’espace public au cœur du 5e arrondissement.

À vous les studios ! • Compagnie les Maladroits

Deux comédiens bidouilleurs d’objets et d’images vous font revivre une course cycliste où l’absurde côtoie l’imaginaire. Il sera question de top départ et de remise de prix, de défaite et de chute. On y verra l’exaltation du commentateur et l’effort du sportif. À vous les studios ! se joue dans une vitrine de commerce. Au premier plan, collées aux vitrines, quatre écrans à tube cathodique, de différentes tailles. Au second plan, caméras, banc-titre, fond de studio, pour filmer les objets et les visages. C’est la reconstitution du sport à la télévision, presque comme à la maison.

Le Mouffetard-CNMa 73 rue Mouffetard 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France 0184794444 http://lemouffetard.com/ Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette est un théâtre à Paris entièrement consacré à la marionnette contemporaine. Il œuvre pour la reconnaissance des arts de la marionnette en tant que discipline à part entière dans le champ des arts vivants.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Compagnie les Maladroits