Lecture : Compagnie Limitrophe 16 et 17 septembre Le Mouffetard-CNMa

David Van de Woestyne, comédien, metteur en scène, passionné de foot et pratiquant amateur, met à l’honneur le texte de Davide Enia Italie-Brésil 3 à 2 :

Un homme d’une quarantaine d’année se souvient du match mythique de 1982. Il avait 8 ans et toute sa famille sicilienne, emprunte de superstition plus qu’exagérée, supporte la Squadra azzura contre les « Martiens » de la Seleçao brésilienne. Le récit est alors prétexte à nous révéler le courage politique de nombreux footballeurs dans l’histoire.

Mais aujourd’hui, Socratès capitaine de cette seleçao mythique, docteur de formation et fondateur de la « démocratie corinthiana » n’est plus et les joueurs brésiliens supportent Bolsonaro…

La conscience politique a changé de camp, pourquoi ?

Le Mouffetard-CNMa 73 rue Mouffetard 75005 Paris

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Vincent Arbelet