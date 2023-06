Sport en boîte – Troublantes Apparences Le Mouffetard-CNMa Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Sport en boîte – Troublantes Apparences 16 et 17 septembre Le Mouffetard-CNMa

Troublantes Apparences : le temps d’un week-end, la marionnette pousse les portes du Mouffetard-CNMa et s’invite dans l’espace public au cœur du 5e arrondissement.

Sport en boîte • Compagnie Randièse

Et si on laissait les athlètes aux vestiaires pour ne garder que les objets impliqués dans leur pratique ? Balles, chaussures et raquettes deviennent alors les héros de courtes fables où s’expriment l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et le fair-play.

Une retransmission télévisée en direct redonne leur dimension aux exploits de ces objets ordinaires.

Le Mouffetard-CNMa 73 rue Mouffetard 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France 0184794444 http://lemouffetard.com/ Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette est un théâtre à Paris entièrement consacré à la marionnette contemporaine. Il œuvre pour la reconnaissance des arts de la marionnette en tant que discipline à part entière dans le champ des arts vivants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Compagnie Randièse