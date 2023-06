Exposition : coulisses de la piscine des Amiraux Le Mouffetard-CNMa Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Exposition : coulisses de la piscine des Amiraux Le Mouffetard-CNMa Paris, 16 septembre 2023, Paris. Exposition : coulisses de la piscine des Amiraux 16 et 17 septembre Le Mouffetard-CNMa Dans le cadre de leur résidence artistique à la piscine des Amiraux à Paris, le collectif Le printemps du machiniste a entamé sa future création Dans mon foutu zoo (titre temporaire). À travers l’approche de la natation synchronisée, de l’apnée, le collectif questionne : l’épuisement et le repli sur soi.

Pour son exposition, Cynthia Charpentreau a collecté des moments de vie refletant le travail au quotidien du personnel de la piscine des Amiraux et nous les partage. Le Mouffetard-CNMa 73 rue Mouffetard 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France 0184794444 http://lemouffetard.com/ Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette est un théâtre à Paris entièrement consacré à la marionnette contemporaine. Il œuvre pour la reconnaissance des arts de la marionnette en tant que discipline à part entière dans le champ des arts vivants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Paris
Lieu Le Mouffetard-CNMa
Adresse 73 rue Mouffetard 75005 Paris
Ville Paris

