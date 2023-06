Vestiaire – Troublantes Apparences Le Mouffetard-CNMa Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Vestiaire – Troublantes Apparences Le Mouffetard-CNMa Paris, 16 septembre 2023, Paris. Vestiaire – Troublantes Apparences 16 et 17 septembre Le Mouffetard-CNMa Troublantes Apparences : le temps d’un week-end, la marionnette pousse les portes du Mouffetard-CNMa et s’invite dans l’espace public au cœur du 5e arrondissement. Vestiaire • Morbus Théâtre À l’intérieur d’un vestiaire, les spectateurs assistent, de l’autre côté du miroir, à la vie d’une athlète, une coureuse de 800 mètres : ses entraînements, ses succès, ses défaites, ses gestes, ses idoles, ses grigris, son quotidien et ses doutes. Ce qui est habituellement hors champs devient ici visible. Le Mouffetard-CNMa 73 rue Mouffetard 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France 0184794444 http://lemouffetard.com/ Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette est un théâtre à Paris entièrement consacré à la marionnette contemporaine. Il œuvre pour la reconnaissance des arts de la marionnette en tant que discipline à part entière dans le champ des arts vivants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

