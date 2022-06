Le Moto Club Fête de Tayac Tayac Tayac Catégories d’évènement: Gironde

2022-07-01 – 2022-07-03

Gironde Tayac Rendez-vous du 1er au 3 juillet, pour le Moto Club Fête de Tayac, pour un weekend riche en festivités ! Au programme : – vendredi 1er juillet : Soirée entrecôtes, frites, 16 €/personne, soirée ambiancée par le groupe français « Les Pourquoi Pas » – samedi 2 juillet : Grass-Track International essais : 14h00 et courses : 20h30 – dimanche 3 juillet : Toute la journée : bourse auto moto, vide grenier, expo harley, véhicules anciens (2€, réservations au 06 12 03 23 52)

