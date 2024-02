Le motif dans la mode : imprimer son époque Bibliothèque Forney Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

une rencontre de la bibliothèque Forney dans le cadre de son cycle des Surprenants Samedis

Le motif est un ornement,

le plus souvent à répétition, que nous retrouvons sur les étoffes des vêtements

et accessoires. Il en transforme la surface et anime la silhouette. Au travers

des acquisitions rares imprimées et illustrées, des catalogues commerciaux,

coupures de presse conservés à la Bibliothèque Forney, Caroline Milon propose un pêle-mêle sensible, elliptique et

subjectif autour du motif des années 50 à aujourd’hui.

Floral ou animal,

géométrique ou organique, ethnique ou universel, discret ou éclatant, sage ou

revendicatif, le motif témoigne de notre nécessité du beau, de la fantaisie, de

l’expression de soi dans la mode du quotidien ou de l’exceptionnel. Au croisement

des inspirations esthétiques, des gestes artisanaux et innovations

industrielles et aussi des aspirations sociétales d’une époque, voici une

histoire personnelle du motif et du métier de designer textile.

Caroline Milon est designer textile et mode et

enseignante agrégée à l’ école Duperré. Diplômée du Studio Berçot en stylisme

et du Royal College of Art de Londres en textiles, elle a travaillé pour Sonia

Rykiel, Diane von Furstenberg, Kristelle Koché, Lanvin et John Galliano. Elle a

passé beaucoup de temps, étudiante, à la bibliothèque Forney, pour y chercher

(et trouver !) sa précieuse inspiration.

sur réservation, à partir du 1er mars, à : bibliotheque.forney@paris.fr

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr

Ville de Paris /Bibliothèque Forney Georges Darcy