Victoria Hall, le jeudi 23 décembre à 20:00

**Romain Mayor** direction **Sophie Marilley** mezzo-soprano **Michael Smallwood** ténor **Alexandre Beuchat** baryton **Ralph Vaughan Williams** _Hodie_ _Toward the Unknown Region_

Concert de Noël du Motet de Genève, accompagné par la Camerata.Schweiz, et avec la collaboration de l'ensemble vocal Evohé et de la Maîtrise du CPMDT. Direction: R. Mayor. Programme: R. V. Williams.

