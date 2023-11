Le mot je t’aime n’existe pas・Débat avec Raphaële Benisty Cinéma Le Louxor Paris, 4 décembre 2023, Paris.

Le lundi 04 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

Séance suivie d’un débat avec Raphaële Benisty. En partenariat avec l’association Accueil Goutte d’Or.

FRANCE I 2022 I 81 MINUTES I NOIR & BLANC I DOCUMENTAIRE

À l’ombre de la

République, dans le vacarme des dialectes, des anonymes franchissent

inlassablement les frontières de l’altérité. Nadesh, Chérif et Anamiga

font partie de ces interprètes innombrables qui, chaque jour, racontent à

la première personne l’exil et la précarité. Leurs voix tissent un lien

invisible entre l’ici et l’ailleurs, entre le monde des vivants et les

ténèbres de la condition migratoire, qu’ils ont pour la plupart

eux-mêmes traversées. Sans eux, le dialogue serait impossible. Il ne

resterait que des mots inaudibles, des murmures, des râles, des cris,

des prières. Et finalement rien, rien qu’un silence assourdissant.

