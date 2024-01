SLALOM DU MILLENIUM Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge, 12 janvier 2024, Le Morne-Rouge.

SLALOM DU MILLENIUM 12 et 13 janvier Le Morne-Rouge Pour les pilotes : inscriptions en ligne, sur www.asamartinique.fr ou www.jcsp-martinique.com, jusqu’au 08 janvier 2024. Pour le public, rendez-vous les 12 et 13 janvier 2024. Plus d’infos sur les réseaux sociaux de ASAM et JCSP Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T18:00:00+01:00 – 2024-01-14T04:59:00+01:00

Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge 97260 Martinique