Cenon Parvis Tranchère Cenon, Gironde Le monument Parvis Tranchère Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Le monument Parvis Tranchère, 25 septembre 2021, Cenon. Le monument

Parvis Tranchère, le samedi 25 septembre à 19:00

### Parvis Tranchère devant l’école de musique _Pass sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans_ _Port du masque obligatoire à partir de 11 ans_ Jérôme Martin, musicien – comédien, et Robert Keramsi, plasticien, se retrouvent pour une proposition artistique originale où se mêlent art du spectacle et art de la terre. Sur scène, ou peut-être devrions nous dire sur terre, ils sont un peu orpailleurs, un peu fossoyeurs, ces deux frères à la ressemblance physique troublante qui les rend complices dès leur première apparition. Robert Keramsi: jeu, sculpture, écriture Jérôme Martin: jeu, musique, écriture Hélène Boutard: mise en scène, écriture Pierre Revel: son

gratuit sur réservation

Spectacle pour 2 frères, un tas de terre et une vieille radio Parvis Tranchère Allée Simone Bouluguet, Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T19:00:00 2021-09-25T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Parvis Tranchère Adresse Allée Simone Bouluguet, Cenon Ville Cenon lieuville Parvis Tranchère Cenon