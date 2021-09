Blesle Blesle Blesle, Haute-Loire Le monument du mois Le Musée de la Coiffe Blesle Blesle Catégories d’évènement: Blesle

Haute-Loire

Le monument du mois Le Musée de la Coiffe 2021-10-03 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-03 16:30:00 16:30:00 Rue de la Bonale Musée de la Coiffe

Blesle Haute-Loire Blesle Visite guidée assurée par la guide-conférencière du Pays Art et Histoire du Haut-Allier en partenariat avec l’association les Amis du Pays de Blesle dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Blesle Rue de la Bonale Musée de la Coiffe