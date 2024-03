LE MONTESPAN CHATEAU COMTAL (COUR D’HONNEUR) Carcassonne, jeudi 4 juillet 2024.

FESTIVAL DE CARCASSONNE 2024LE MONTESPANUn texte de Jean TeuléAdaptation Salomé VilliersMise en scène Étienne Launay04 juillet 2024 – 21h30 Château Comtal Jeudi 4 juillet, venez (re)découvrir « Le Montespan », une pièce drôle et rythmée qui alterne entre humour et tragédie, dans le sublime cadre du ChâteauComtal !En 1663, Louis-Henri de Montespan, jeune Marquis désargenté, épouse la sublime Françoise de Rochechouart. Mais les dettes s’accumulent et le Marquis doit absolument s’attirer les bonnes grâces du Roi-Soleil. Il part donc à la guerre pour Louis XIV et se réjouit que sa compagne soit introduite à la Cour durant son absence. Mais, c’est sans compter sur les appétits du Roi pour sa tendre épouse, qui devient la nouvelle Favorite royale. Prêt à tout pour récupérer sa femme dont il est passionnément amoureux, il va déclarer une guerre impitoyable au monarque, refusant tous les honneurs liés à sa condition de «cocu royal».Découvrez comment le Marquis de Montespan est devenu l’un des premiers personnages historiques à contester la légitimité de la Monarchie Absolue.« Foisonnant, drôle, très instructif et d’une grande modernité ! » Paris MatchATELIER THÉÂTRE ACTUELen coproduction avec Le Théâtre de la Huchette, Louis d’Or Production et ZD Productions.Avec Michaël Hirsch, Simon Larvaron, et Marina PangosCréation lumière : Denis KoranskyCréation sonore : Xavier FerriCréation décor : Emmanuel CharlesCréation costume : Virginie HAssistante mise en scène : Laura Favier

Tarif : 44.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-07-04 à 21:30

Réservez votre billet ici

CHATEAU COMTAL (COUR D’HONNEUR) LA CITE 11000 Carcassonne 11