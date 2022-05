Le Monte-plats Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le Monte-plats Théâtre Darius Milhaud, 7 mai 2022, Paris. Du samedi 07 mai 2022 au samedi 25 juin 2022 :

samedi

de 19h15 à 20h15

. payant Tarif : 18€ / Tarif réduit (séniors, chômeurs) : 14€ / tarif étudiant & moins de 26 ans : 10€ / moins de 12 ans : 8€

Deux tueurs à gages enfermés avec un Monte-plats dans un thriller comique aux allures de Pulp Fiction ! Reprise succès Festival d’Avignon 2021 ! Ben et Gus sont tueurs à gages. Collègues et amis de longue date, ils se préparent à recevoir le “client”… Mais cette fois-ci, les choses semblent différentes. Quelque chose est tapi dans l’ombre… Des ordres étranges descendent d’un Monte-plats tout puissant, presque divin. Ajoutez à ça leurs conditions de travail qui se dégradent de jour en jour, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. La pièce raconte l’insurrection de Gus que Ben essaie tant bien que mal de mater. Pendant une petite heure, laissez-vous emporter par un huis clos ambiance 70’s, à voir seul ou en famille. Mêlant humour absurde, satirique et comique de situation et s’inspirant de films comme Pulp Fiction, Reservoir Dogs ou Spring Breakers. L’accent a été mis sur le rythme et l’humour, la tension dramatique allant crescendo telle une cocotte minute sur le gaz. Mais au-delà du comique, la pièce traite des rapports de force au sein d’un microcosme. Un moment drôle et coloré, une bulle hors du temps. Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : 0142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/le-monte-plats/

