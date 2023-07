Les amis du Montaurat : Participez à l’exposition des Journées du Patrimoine! Le Montaurat Mérinchal, 19 juillet 2023, Mérinchal.

Mérinchal,Creuse

Les amis du Montaurat organisent :

Une exposition pour les Journées du Patrimoine.

Il s’agit de sculpter un morceau de bois issu du tilleul multi-centenaire abattu par la tornade du 10 Août 2020.

Venez récupérer votre bois après rendez-vous (au 06 83 05 11 88) à Montaurat.

Rapportez votre pièce d’art avant le 12 septembre !.

2023-07-19 fin : 2023-09-08 . EUR.

Le Montaurat

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Les amis du Montaurat are organizing :

An exhibition for the Heritage Days.

The aim is to carve a piece of wood from the multi-century-old lime tree felled by the tornado on August 10, 2020.

Come and collect your piece of wood by appointment (call 06 83 05 11 88) in Montaurat.

Bring back your piece of art before September 12!

Les amis du Montaurat organizan :

Una exposición para las Jornadas del Patrimonio.

El objetivo es tallar una pieza de madera del tilo centenario derribado por el tornado el 10 de agosto de 2020.

Venga a recoger su pieza de madera después de concertar una cita (llame al 06 83 05 11 88) en Montaurat.

Traiga su obra de arte antes del 12 de septiembre

Die Freunde von Montaurat organisieren :

Eine Ausstellung anlässlich der Tage des Kulturerbes.

Es geht darum, ein Stück Holz aus der mehrhundertjährigen Linde zu schnitzen, die durch den Tornado am 10. August 2020 gefällt wurde.

Holen Sie Ihr Holz nach vorheriger Absprache (unter 06 83 05 11 88) in Montaurat ab.

Bringen Sie Ihr Kunststück bis zum 12. September zurück!

Mise à jour le 2023-07-19 par Marche et Combraille en Aquitaine