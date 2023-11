Trail des Fontaines du Montat Le Montat, 10 février 2024, Le Montat.

Le Montat,Lot

Venez participer à la 19e édition du trail des Fontaines ! De nouveaux parcours, un salon tout le weekend. Restauration et animations sur place..

2024-02-10 fin : 2024-02-11 . .

Le Montat 46090 Lot Occitanie



Come and take part in the 19th edition of the Trail des Fontaines! New routes, an exhibition all weekend long. Catering and entertainment on site.

¡Participe en la 19ª edición del Trail des Fontaines! Nuevos recorridos, una exposición durante todo el fin de semana. Restauración y animación in situ.

Nehmen Sie an der 19. Ausgabe des Trail des Fontaines teil! Neue Strecken, eine Messe das ganze Wochenende über. Verpflegung und Unterhaltung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-02 par ADT46