Trail des Fontaines, 11 février 2023, Le Montat.

Situé dans le Lot sur la commune du Montat à 10kms au sud de Cahors, le Trail des Fontaines vous propose de découvrir des circuits alliant combes et collines du causse Quercynois.

Avec une forte orientation écoresponsable, le trail des Fontaines est un des pionniers de la région Occitanie.

Labellisé par la Trail Runner Foundation, le trail vous emmène sur des singles joueurs vers des points de vue sauvages typiques de la région.

De 12 à 85 kms, chacun peut y trouver son compte et s’évader le temps d’une sortie rapide ou d’un trail réellement exigeant.

Tout commence par un feu d’artifice pour la nocturne du samedi soir et se termine en musique avec l’arrivée, mollets durs et sourire aux lèvres, des derniers concurrents du 85km le dimanche soir.

Préparez-vous à découvrir une épreuve aussi ludique qu’exigeante..

Le Montat 46090 Lot Occitanie



Located in the Lot department in the commune of Le Montat, 10 km south of Cahors, the Trail des Fontaines offers you the opportunity to discover circuits combining the hills of the Quercynois causse.

With a strong eco-responsible orientation, the Trail des Fontaines is one of the pioneers of the Occitanie region.

Labeled by the Trail Runner Foundation, the trail takes you on playful singles towards wild viewpoints typical of the region.

From 12 to 85 kms, everyone can find his or her own way to get away from it all for a quick run or a really demanding trail.

It all starts with a fireworks display on Saturday night and ends with the arrival of the last 85km runners on Sunday night, with a smile on their faces and hard calves.

Get ready to discover an event as fun as it is demanding.

Situado en el departamento del Lot, en la comuna de Le Montat, a 10 km al sur de Cahors, el Trail des Fontaines le ofrece la oportunidad de descubrir los circuitos que combinan los combes y las colinas de la causse Quercynois.

Con una fuerte orientación eco-responsable, el Trail des Fontaines es uno de los pioneros de la región de Occitanie.

Etiquetado por la Fundación Trail Runner, el sendero te lleva por desafiantes recorridos hacia las típicas vistas salvajes de la región.

De 12 a 85 kms, todo el mundo puede encontrar algo que hacer y evadirse para una carrera rápida o un trail realmente exigente.

Todo comienza con un espectáculo de fuegos artificiales el sábado por la noche y termina con la llegada de los últimos competidores de 85 km el domingo por la tarde, con las pantorrillas duras y sonrientes.

Prepárese para descubrir un evento tan divertido como exigente.

Der Trail des Fontaines liegt im Departement Lot in der Gemeinde Le Montat 10 km südlich von Cahors und bietet Ihnen die Möglichkeit, Strecken zu entdecken, die Combes und Hügel der Causse Quercynois miteinander verbinden.

Mit einer starken ökologisch-verantwortlichen Ausrichtung ist der Trail des Fontaines einer der Pioniere in der Region Okzitanien.

Der Trail wurde von der Trail Runner Foundation ausgezeichnet und führt Sie über verspielte Singletrails zu den für die Region typischen wilden Aussichtspunkten.

Von 12 bis 85 km, jeder kann hier auf seine Kosten kommen und dem Alltag entfliehen, sei es für einen schnellen Ausflug oder einen wirklich anspruchsvollen Trail.

Alles beginnt mit einem Feuerwerk am Samstagabend und endet mit Musik, wenn die letzten Teilnehmer der 85 km am Sonntagabend mit harten Waden und einem Lächeln auf den Lippen ankommen.

Machen Sie sich bereit für ein ebenso unterhaltsames wie anspruchsvolles Rennen.

