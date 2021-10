Le Montat Fête Halloween : Mont’Halloween Le Montat, 31 octobre 2021, Le Montat.

Le Montat Fête Halloween : Mont’Halloween rue de l’Université Salle des Fête Roger Peyralade Le Montat

2021-10-31 18:30:00 – 2021-10-31 rue de l’Université Salle des Fête Roger Peyralade

Le Montat Lot Le Montat

Plus de renseignements ET bulletin d’inscription aux concours sur lemontat.fr.

Pass sanitaire.

C’est dans la Salle Roger Peyralade qu’aura lieu la 4° édition d’Halloween.

C’est dans un décor plus vrai que nature qu’elle se transformera une nouvelle fois aux couleurs et son d’Halloween.

Cette année le thème aura des allures Mexicaines avec des reconstitutions pour créer une véritable ambiance de fêtes.

Le Montat fête Halloween, se déguise et s’anime: Jeux, Concours de citrouilles creusées et de déguisements pour les enfants.

Citrouilles enchantées, décors diaboliques, animations sauront envouter petits et grands.

La Commission Municipale invite le public à revêtir ses costumes les plus effrayants, à sculpter des citrouilles pour le concours, tous sont invités à venir profiter gratuitement de ce décor incroyable et à participer à la mise en lumière des décors et à venir faire la fête à la Garden Party.

Le Bar aux horreurs animé par les Parents d’élèves, proposera une dégustation de soupe et de gâteaux au potiron, potions magiques boissons du sorcier etc.…La vente est entièrement au profit de l’association.

Le Montat

rue de l’Université Salle des Fête Roger Peyralade Le Montat

dernière mise à jour : 2021-10-25 par OT Cahors – Vallée du Lot