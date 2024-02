Le Mont-Vernon celèbre la Saint-Valentin Route de la chapelle réanville Saint-Marcel, samedi 17 février 2024.

Le Mont-Vernon celèbre la Saint-Valentin Route de la chapelle réanville Saint-Marcel Eure

Le Mont-Vernon est heureux de vous accueillir dans son établissement pour célébrer la Saint-Valentin avec Ange et Sonia Bachata qui animeront cette soirée.

Une borne à photo sera prévu pour rendre mémorable cette soirée

Au menu

– Mises en bouches Crostini aux fromages et herbe-betterave chiogga, Pain noir au saumon mariné et pesto, Mini roulé sarrasin au jambon de pays

– Entrée Feuilleté de Saint-Jacques rôtis aux tagliatelles de légumes multicolores OU Foie gras du chef « David » et ses toats, chutney et gelée au jus de raisin blanc

– Plat Mixed grill de bœuf et mignon de porc sauce périgourdine, frites de patates douces OU Filet de bar au beurre blanc, purée de potiron tomates concassées

– Dessert Sablé normand « Chiboust » aux framboises et pistaches accompagné de son coulis OU Macaron de Jérôme, ganache au chocolat et chantilly à la crème de marron

Tarif 50€ (hors boisson)

Cocktail « LOVE » 7€

Coupe de crément d’alsace 6€

Coupe de champagne brut constant 9€

Réservation au 02 32 21 67 77

ATTENTION le repas aura lieux le samedi 17 février et non le mercredi 14 février !

Le Mont-Vernon est heureux de vous accueillir dans son établissement pour célébrer la Saint-Valentin avec Ange et Sonia Bachata qui animeront cette soirée.

Une borne à photo sera prévu pour rendre mémorable cette soirée

Au menu

– Mises en bouches Crostini aux fromages et herbe-betterave chiogga, Pain noir au saumon mariné et pesto, Mini roulé sarrasin au jambon de pays

– Entrée Feuilleté de Saint-Jacques rôtis aux tagliatelles de légumes multicolores OU Foie gras du chef « David » et ses toats, chutney et gelée au jus de raisin blanc

– Plat Mixed grill de bœuf et mignon de porc sauce périgourdine, frites de patates douces OU Filet de bar au beurre blanc, purée de potiron tomates concassées

– Dessert Sablé normand « Chiboust » aux framboises et pistaches accompagné de son coulis OU Macaron de Jérôme, ganache au chocolat et chantilly à la crème de marron

Tarif 50€ (hors boisson)

Cocktail « LOVE » 7€

Coupe de crément d’alsace 6€

Coupe de champagne brut constant 9€

Réservation au 02 32 21 67 77

ATTENTION le repas aura lieux le samedi 17 février et non le mercredi 14 février ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17

Route de la chapelle réanville HOTEL RESTAURANT MONT-VERNON

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie reservation@hotelmont-vernon.com

L’événement Le Mont-Vernon celèbre la Saint-Valentin Saint-Marcel a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération