Le Mont s’enchante. Le Mont-Saint-Adrien, 13 mai 2022, Le Mont-Saint-Adrien.

Le Mont s’enchante. Le Mont-Saint-Adrien

2022-05-13 – 2022-05-13

Le Mont-Saint-Adrien Oise Le Mont-Saint-Adrien

5 Spectacle de créations musicales dans le cadre du projet SACEM « Communes en musique ». Isabelle, cheffe de chœur, accompagnée par 3 choristes: Chantal, Josiane et Michèle, et par Baptiste Vayer, musicien beauvaisien, ont écrit et composé une dizaine de chansons qui vous seront présentées lors du concert.

Organisateur: Le Chœur du Mont (TCCMSA)

https://www.helloasso.com/associations/tennis-club-et-chorale-du-mont-saint-adrien/evenements/spectacle-de-creations-musicales-le-mont-s-enchante

Mairie de Le Mont Saint Adrien

Le Mont-Saint-Adrien

dernière mise à jour : 2022-04-01 par