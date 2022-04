Le Mont s’enchante Le Mont-Saint-Adrien Le Mont-Saint-Adrien Catégories d’évènement: Le Mont-Saint-Adrien

Oise

Le Mont s’enchante Le Mont-Saint-Adrien, 13 mai 2022, Le Mont-Saint-Adrien. Le Mont s’enchante Le Mont-Saint-Adrien

2022-05-13 – 2022-05-13

Le Mont-Saint-Adrien Oise Le Mont-Saint-Adrien Spectacle de création musicale dans le cadre du projet “Communes en musique” avec le Choeur du Mont (TCCMSA) Spectacle de création musicale dans le cadre du projet “Communes en musique” avec le Choeur du Mont (TCCMSA) +33 3 44 82 24 16 Spectacle de création musicale dans le cadre du projet “Communes en musique” avec le Choeur du Mont (TCCMSA) LE MONT S’ENCHANTE_MONT ST ADRIEN

Le Mont-Saint-Adrien

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mont-Saint-Adrien, Oise Autres Lieu Le Mont-Saint-Adrien Adresse Ville Le Mont-Saint-Adrien lieuville Le Mont-Saint-Adrien Departement Oise

Le Mont-Saint-Adrien Le Mont-Saint-Adrien Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mont-saint-adrien/

Le Mont s’enchante Le Mont-Saint-Adrien 2022-05-13 was last modified: by Le Mont s’enchante Le Mont-Saint-Adrien Le Mont-Saint-Adrien 13 mai 2022 Le Mont-Saint-Adrien Oise

Le Mont-Saint-Adrien Oise