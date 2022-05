Le Mont s’enchante Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Le Mont s’enchante Beauvais, 3 juin 2022, Beauvais. Le Mont s’enchante Beauvais

2022-06-03 – 2022-06-03

Beauvais Oise Spectacle de créations musicales par les choristes du Chœur du Mont et Baptiste Vayer, en partenariat avec la Sacem. Organisé par Le Chœur du Mont (TCCMSA) Spectacle de créations musicales par les choristes du Chœur du Mont et Baptiste Vayer, en partenariat avec la Sacem. Organisé par Le Chœur du Mont (TCCMSA) +33 6 31 34 57 50 Spectacle de créations musicales par les choristes du Chœur du Mont et Baptiste Vayer, en partenariat avec la Sacem. Organisé par Le Chœur du Mont (TCCMSA) Mairie Le Mont Saint Adrien

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Le Mont s’enchante Beauvais 2022-06-03 was last modified: by Le Mont s’enchante Beauvais Beauvais 3 juin 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise