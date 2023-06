Triduum de la Saint Michel Le Mont-Saint-Michel Le Mont-St.-Michel Catégories d’Évènement: LE MONT ST MICHEL

Manche Triduum de la Saint Michel Le Mont-Saint-Michel Le Mont-St.-Michel, 28 septembre 2023, Le Mont-St.-Michel. Triduum de la Saint Michel 28 septembre – 1 octobre Le Mont-Saint-Michel Jeudi 28 septembre

20h45 Vigiles de la Saint Michel à l’Abbaye (rendez-vous pour 20h30 à la porte ; un frère ou une soeur viendra vous y accueillir) Vendredi 29 septembre – Fête de la saint Michel, archange de la Paix

7h Chant des laudes à l’Abbaye (Rendez-vous pour 6h50 à la porte ; un frère ou une soeur viendra vous y accueillir) 10h30 Prière au Sanctuaire saint Michel (église saint Pierre dans le village) 11h-11h45 Conférence du Hiéromoine Alexandre Siniakov : la figure de saint Michel dans l’orthodoxie au Sanctuaire saint Michel (église saint Pierre dans le village) 12h15 Messe solennelle présidée par Mgr Pascal Gollnisch, directeur de L’Œuvre d’Orient, à l’Abbaye, et concélébrée par le Père Michel Dymyd, prêtre de l’éparchie de Lviv et professeur de l’Université Catholique d’Ukraine. (Rendez-vous pour 12h00 au Parvis de la Croix de Jérusalem ; un frère ou une soeur viendra vous y accueillir) 14h30 Table ronde avec Mgr Pascal Gollnisch, le Père Michel Dymyd, et le Hiéromoine Alexandre Siniakov au Sanctuaire saint Michel (église saint Pierre dans le village) 15h30 Concert du choeur du Séminaire orthodoxe d’Epinay-sous-Sénart au Sanctuaire saint Michel (église saint Pierre dans le village) 17h30 Chant des vêpres à l’Abbaye (Rendez-vous pour 17h15 à la porte ; un frère ou une soeur viendra vous y accueillir.) Samedi 30 septembre

8h Chant des laudes à l’Abbaye (Rendez-vous pour 7h50 à la porte ; un frère ou une soeur viendra vous y accueillir) 12h Pèlerinage dans la Baie (projet à l’étude – l’information sera communiquée dès que possible) 12h15 Messe à l’Abbaye (Rendez-vous pour 12h00 au Parvis de la Croix de Jérusalem ; un frère ou une soeur viendra vous y accueillir) 17h30 Chant des vêpres à l’Abbaye – Vêpres du millénaire avec vénération du Chef de saint Aubert (Rendez-vous pour 17h15 à la porte ; un frère ou une soeur viendra vous y accueillir) Dimanche 1 octobre

8h Office de la résurrection à l’Abbaye (Rendez-vous pour 7h50 à la porte ; un frère ou une soeur viendra vous y accueillir.) 11h00 Messe dominicale au Sanctuaire saint Michel (église saint Pierre dans le village). 11h30 Messe dominicale à l’Abbaye (rendez-vous pour 11h/11h15 au Parvis de la Croix de Jérusalem ; un frère ou une soeur viendra vous y accueillir) 15h00 Prière à saint Michel & Conférence au Sanctuaire saint Michel (église saint Pierre dans le village). 16h30 Chant des vêpres au Sanctuaire saint Michel (église saint Pierre dans le village).

Programme détaillé sur https://www.abbaye-montsaintmichel.com/agenda/saint_michel Le Mont-Saint-Michel 50170 Le Mont-Saint-Michel Le Mont-St.-Michel 50170 Manche Normandie http://abbaye-montsaintmichel.com [{« link »: « https://www.abbaye-montsaintmichel.com/agenda/saint_michel »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

