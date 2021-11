Fleurines Fleurines 60700, Fleurines Le Mont Pagnotte Fleurines Fleurines Catégories d’évènement: 60700

Fleurines

Le Mont Pagnotte Fleurines, 5 novembre 2021, Fleurines. Le Mont Pagnotte Fleurines

2021-11-05 10:00:00 – 2021-11-05 13:30:00

Fleurines 60700 Fleurines 15 À 50 km au nord de Paris et à 7 km de Senlis, rejoignez-nous pour une Randonnée Nature commentée par un Guide Naturaliste dans l’ascension du point culminant du Valois, agrémentée de nombreux points de vue sur la forêt domaniale d’Halatte et la région environnante. À 50 km au nord de Paris et à 7 km de Senlis, rejoignez-nous pour une Randonnée Nature commentée par un Guide Naturaliste dans l’ascension du point culminant du Valois, agrémentée de nombreux points de vue sur la forêt domaniale d’Halatte et la région environnante. greg@karuna-nature.com +33 21636102800 À 50 km au nord de Paris et à 7 km de Senlis, rejoignez-nous pour une Randonnée Nature commentée par un Guide Naturaliste dans l’ascension du point culminant du Valois, agrémentée de nombreux points de vue sur la forêt domaniale d’Halatte et la région environnante. Karuna Nature

Fleurines

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 60700, Fleurines Autres Lieu Fleurines Adresse Ville Fleurines lieuville Fleurines