Cinéma de plein air – ‘La La Land’ Le Mont Esprit Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Cinéma de plein air – ‘La La Land’ Le Mont Esprit, 10 août 2023, Le croisic. Cinéma de plein air – ‘La La Land’ Jeudi 10 août, 21h00 Le Mont Esprit Gratuit: 0 Cinéma de plein air – « La La Land ».

Comédie musicale, romance de Damien Chazelle sorti en 2017, avec Ryan Hosling, Emma Stone, John Legend. Récompenses :

– Golden Globes : 7 catégories remportées (record)

– Oscars : 6 Oscars Synopsis :

« Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ? ». Projection de plein air. Le Mont Esprit Rue du Bassin 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cinema-de-plein-air-la-la-land-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T21:00:00+02:00 – 2023-08-10T23:10:00+02:00

2023-08-10T21:00:00+02:00 – 2023-08-10T23:10:00+02:00 CINE Y|VILLECROISIC|CINEMADEPLEINAIR10082023

Détails Catégories d’Évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Mont Esprit Adresse Rue du Bassin 44490 Le croisic Ville Le croisic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Le Mont Esprit Le croisic

Le Mont Esprit Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/

Cinéma de plein air – ‘La La Land’ Le Mont Esprit 2023-08-10 was last modified: by Cinéma de plein air – ‘La La Land’ Le Mont Esprit Le Mont Esprit 10 août 2023 Le Croisic Le Mont Esprit Le croisic

Le croisic Loire-Atlantique