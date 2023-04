Marche gourmande autour de la presqu’île du Croisic Le Mont Esprit Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique Marche gourmande autour de la presqu’île du Croisic Le Mont Esprit, 18 juin 2023, Le croisic. Marche gourmande autour de la presqu’île du Croisic Dimanche 18 juin, 09h00 Le Mont Esprit Inscription: 22, Inscription: 18 Marche gourmande autour de la presqu’île du Croisic. Départ du jardin du mont Esprit entre 9 h et 10 h et retour au même endroit avec animation musicale. 10 km avec possibilité de raccourcir le trajet. Trois haltes gourmandes avec surprises. Inscription et paiement obligatoires avant le 1er juin à cette adresse :

Mme Dominique HUGUET

13, impasse du Douaro, Kermoisan

44740 BATZ-SUR-MER

dominiquehuguet@hotmail.fr Bulletins d’inscription joints, disponibles également sous forme papier dans les Offices de Tourisme de la presqu’île, par mail ou par téléphone. Le Mont Esprit Rue du Bassin 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 59 25 26 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-gourmande-autour-de-la-presqu-ile-du-croisic-le-croisic.html »}] [{« link »: « mailto:dominiquehuguet@hotmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T09:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:00:00+02:00

2023-06-18T09:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:00:00+02:00 LOISIRS SPORTRANDONEE Détails Catégories d’Évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Mont Esprit Adresse Rue du Bassin 44490 Le croisic Ville Le croisic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Le Mont Esprit Le croisic

Le Mont Esprit Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/

Marche gourmande autour de la presqu’île du Croisic Le Mont Esprit 2023-06-18 was last modified: by Marche gourmande autour de la presqu’île du Croisic Le Mont Esprit Le Mont Esprit 18 juin 2023 Le Croisic Le Mont Esprit Le croisic

Le croisic Loire-Atlantique