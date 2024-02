Le Mont de Piété à Marseille d’hier à aujourd’hui Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, mardi 19 mars 2024.

Conférence dans le cadre des Mardis du Patrimoine, rendez-vous trimestriel pour (re)découvrir Marseille à travers les femmes .

Fortune et infortune Le mont-de-piété à Marseille, d’hier à aujourd’hui

A l’occasion des 350 ans du Mont-de-piété de Marseille, devenu Crédit municipal au début du XXe siècle, seront mises à l’honneur les femmes qui y ont toujours occupé un rôle prépondérant, devant et derrière le guichet du prêt sur gage.



Ce Mardi du Patrimoine est un rendez-vous trimestriel pour (re)découvrir Marseille à travers les femmes ! Mettre à l’honneur ces Marseillaises, de naissance, d’adoption ou de passage, pour permettre un autre regard sur notre ville et éclairer des zones méconnues. Femmes du passé mais aussi contemporaines puisqu’une place sera aussi donnée aux artistes, intellectuelles ou scientifiques qui contribuent par leurs œuvres et travaux au rayonnement de Marseille. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 17:30:00

fin : 2024-03-19 19:30:00

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

