EQUIDAYS – Promenade en main sur shetland au poney club du Moulin Bourg Le Mont Criquet Ouilly-du-Houley, 25 octobre 2023, Ouilly-du-Houley.

Ouilly-du-Houley,Calvados

Le centre équestre et poney club a le plaisir de vous accueillir à partir de 2 ans au sein du Pays d’Auge, au cœur de la vallée de la « paquine ». Le club dispose d’un club house, d’une carrière de sable de 50×20, d’un manège couvert éclairé de 18 m de diamètre, d’un spring garden avec un parcours de TREC en terrain varié.

A l’occasion des Equidays, le poney club du moulin bourg propose des promenades à shetland. A partir de 2 ans, les enfants pourront, avec leurs parents, effectuer une promenade sur réservation, à la découverte de chemins aux couleurs automnales. Le Mercredi 25 octobre 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00..

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 12:00:00. .

Le Mont Criquet

Ouilly-du-Houley 14590 Calvados Normandie



The equestrian center and pony club is pleased to welcome you from the age of 2 in the heart of the Pays d’Auge, in the « Paquine » valley. The club has a clubhouse, a 50×20 sand arena, an 18-m diameter, floodlit indoor arena, and a spring garden with a TREC course on varied terrain.

During the Equidays, the Moulin Bourg Pony Club offers shetland rides. Children aged 2 and over and their parents will be able to take a ride, subject to prior booking, to discover the autumn-colored trails. Wednesday, October 25 10.00am to 12.00pm and 2.00pm to 4.00pm.

El centro ecuestre y pony club está encantado de acogerle a partir de los 2 años en el corazón del Pays d’Auge, en el valle de « Paquine ». El club dispone de una casa club, una pista de arena de 50×20, una pista cubierta iluminada de 18 m de diámetro y un jardín de primavera con un recorrido TREC en terreno variado.

Durante los Equidays, el Pony Club de Moulin Bourg ofrece paseos en shetland. Los niños a partir de 2 años y sus padres pueden dar un paseo, previa reserva, para descubrir los senderos otoñales. Miércoles 25 de octubre de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.

Der Reit- und Ponclub freut sich, Sie ab 2 Jahren im Pays d’Auge, im Herzen des Tals der « Paquine », begrüßen zu dürfen. Der Verein verfügt über ein Clubhaus, eine Sandgrube (50×20), eine überdachte, beleuchtete Reithalle (18 m Durchmesser), einen Springgarten mit einem TREC-Parcours in abwechslungsreichem Gelände.

Anlässlich der Equidays bietet der Poney Club du moulin bourg Ausritte auf Shetlandpferden an. Kinder ab 2 Jahren können mit ihren Eltern auf Reservierung einen Spaziergang machen und dabei herbstlich gefärbte Wege entdecken. Am Mittwoch, den 25. Oktober von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité