EQUIDAYS – Portes ouvertes au poney club du Moulin Bourg Le Mont Criquet Ouilly-du-Houley, 25 octobre 2023, Ouilly-du-Houley.

Ouilly-du-Houley,Calvados

Le centre équestre et poney club a le plaisir de vous accueillir à partir de 2 ans au sein du Pays d’Auge, au coeur de la vallée de la « paquine ». Le club dispose d’un club house, d’une carrière de sable de 50×20, d’un manège couvert éclairé de 18 m de diamètre, d’un spring garden avec un parcours de TREC en terrain varié.

A l’occasion des Equidays, venez découvrir le poney club du moulin bourg lors d’une journée portes ouvertes, le mercredi 25 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00..

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 12:00:00. .

Le Mont Criquet

Ouilly-du-Houley 14590 Calvados Normandie



The equestrian center and pony club is pleased to welcome you from the age of 2 in the heart of the Pays d’Auge, in the « Paquine » valley. The club has a clubhouse, a 50×20 sand arena, an 18 m diameter covered and floodlit riding arena, and a spring garden with a TREC course on varied terrain.

To mark Equidays, come and discover the Moulin Bourg Pony Club during an open day on Wednesday October 25, from 10:00 to 12:00 and from 14:00 to 16:00.

El centro ecuestre y pony club se complace en acogerle a partir de los 2 años en el corazón del Pays d’Auge, en el valle de « Paquine ». El club dispone de una casa club, un picadero de arena de 50×20, un picadero cubierto e iluminado de 18 metros y un jardín de primavera con un recorrido TREC en terreno variado.

Durante los Equidays, venga a descubrir el Pony Club de Moulin Bourg durante una jornada de puertas abiertas el miércoles 25 de octubre de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.

Der Reit- und Ponclub freut sich, Sie ab 2 Jahren in der Region Pays d’Auge im Herzen des Tals der « Paquine » begrüßen zu dürfen. Der Verein verfügt über ein Clubhaus, eine 50×20-Sandgrube, eine beleuchtete, überdachte Reithalle mit 18 m Durchmesser, einen Springgarten mit einem TREC-Parcours in abwechslungsreichem Gelände.

Anlässlich der Equidays können Sie den Poney Club du moulin bourg bei einem Tag der offenen Tür am Mittwoch, den 25. Oktober von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr kennenlernen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité