Mont cornu Montcornet 08090 Montcornet Point phare de l’animation annuelle du centre historique Mont Cornu occupation des cinq villages par des troupes de reconstitution historiques avec ateliers ouverts au public. Démonstration de combat Tournoi de chevalerie Spectacle de rapaces Musiciens Grand spectacle de feu le samedi soir. Les 9 et 10 juillet, un beau programme vous attend avec des ateliers participatifs dans les 5 villages, un spectacle de chevalerie , 2 spectacles de feu avec chevaux et danseurs en soirée du samedi , une présentation de rapaces, un groupe de musique médiévale. La carrière sera animée aussi par des combats exceptionnels avec la présences de troupes des 5 époques (gauloise, romaine, mérovingienne, carolingienne et médiéval) Le public pourra toucher la matière et les outils d’autrefois avec de nombreux ateliers: tissage, cotes de maille, frappe de monnaie, fabriquer un sifflet en argile, potier, cordonnier, vannier, céramique, fabrication d’arcs, tournage sur bois, fabrication de perles, calligraphie, tabletterie, fabrication de bougies, fabrication de cordes, initiation à l’héraldique, forge, postainier, sculpteur. Chacun pourra s’inscrire suivant son choix. Les enfants ne seront pas oubliés avec de nombreuses animations: les apprentis chevaliers, deviens un cernunos, poterie, les petits guerriers carolingiens, jeux médiévaux avec casse godon, jeux du bouclier, parcours du lancier, tir à l’arc …. Restauration sur place +33 3 24 54 94 20 Mont cornu Montcornet

